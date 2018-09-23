Новак: Россия еще рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК в качестве наблюдателя

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ еще рассматривает вопрос о вступлении России в ОПЕК в качестве наблюдателя, но итогового решения пока нет. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

"Мы готовы рассмотреть этот вопрос. В правительстве РФ этот вопрос на сегодняшний день еще рассматривается, конечного решения нет", - сказал Новак, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также отметил, что Россия будет аккуратно подходить к вопросу о росте добычи нефти, учитывая обязательства июньского решения ОПЕК+. "Россия обладает возможностями для увеличения объемов добычи, есть потенциал, есть инвестиции, которые компании готовы вкладывать. Но мы будем подходить к этому очень аккуратно, для того чтобы обеспечивать исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в июне этого года, а также сегодня в рамках обсуждения нашей общей стратегии", - заявил глава Минэнерго РФ.

Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель составил 129%. По словам Новака, ОПЕК+ сможет достичь планки в 100% уже в сентябре - октябре.

Сотрудничество с Саудовской Аравией

Минэнерго РФ ждет от Саудовской Аравии принятия окончательных решений по инвестициям в российские нефтяные проекты, добавил глава Минэнерго России.

"Мы нацелены на то, чтобы они [Саудовская Аравия] приняли уже окончательное решение по сотрудничеству и выходили на конкретные контракты", - сказал министр, отметив, что дорожная карта для совместных проектов в энергетике между двумя странами уже подписана.

Он отметил, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность вхождения в проект "Арктик СПГ-2". Однако министр не уточнил, когда конкретные договоренности могут быть достигнуты.

В феврале министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил, что Россия предложила Saudi Aramco принять участие в проекте российского "Новатэка" по сжижению газа "Арктик СПГ-2". Тогда он заявлял, что этот проект "станет частью газовой стратегии Aramco".

Частичный дефицит рынка

Падение добычи в странах соглашения ОПЕК+ оказалось сильнее ожиданий, дефицит на рынке еще сохраняется, заявил также Новак.

"На самом деле рынок еще дефицитен частично. Просто этот дефицит небольшой", - сказал он, отвечая на вопрос, почему рынок сбалансирован, несмотря на то что ОПЕК+ еще не поднял добычу на 1 млн баррелей.

"Второй момент: не до конца было понятно, как будет происходить снижение добычи в тех странах, где она продолжает падать. Мы видели, что Казахстан упал на 200 тыс., там обслуживание мощностей идет. Но в ближайшее время он может восстановить добычу", - добавил министр.

Встреча мониторингового комитета в Абу-Даби

Министерский мониторинговый комитет может провести дополнительную встречу в ноябре, во время форума ADIPEC, сообщил Новак.

"Если нужно, мы можем собраться во время ADIPEC, в Абу-Даби в ноябре. Мы увидим, как рынок будет развиваться", - сказал Новак, отметив, что плановая встреча комитета запланирована на декабрь, перед министерской сессией ОПЕК+.

Ранее источник в ОПЕК сообщал ТАСС, что предварительно заседание мониторингового комитета назначено на 11 ноября в Абу-Даби. По его словам, следующая очередная конференция ОПЕК состоится 6 декабря в Вене, на следующий день встреча пройдет в составе ОПЕК+.