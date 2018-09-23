БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Porsche отказывается от дизельных двигателей в свете скандала вокруг махинаций с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ. Об этом сообщил руководитель компании Оливер Блуме в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

"Дизельный кризис доставил нам много неприятностей. В этой связи мы в будущем хотим сконцентрироваться на том, что мы прежде всего можем делать - это мощные бензиновые авто, гибриды, а с 2019 года - чисто электромобили", - сказал он. "Это также означает, что от Porsche больше не будет дизелей", - особо подчеркнул Блуме.

Минувшие годы ознаменовались разоблачениями, прежде всего, вокруг дизельных машин Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же вредные выбросы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.