Эксперты: торговая война КНР и США не очень критична для РФ, но несет риски для всего мира

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Торговая война КНР и США, разгоревшаяся в этом году, пока что некритична для российской экономики и окажет на нее лишь косвенное влияние, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако существует значительный риск того, что в экономический конфликт будут втянуты и другие страны, а это, в свою очередь, может спровоцировать глобальную торговую войну "всех против всех", указывают аналитики.

Очередной раунд торгового противостояния Китая и США стартует 24 сентября - в силу вступают новые пошлины США в размере 10% на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд. По словам президента США Дональда Трампа, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон расширит пошлины еще на $267 млрд.

Первый шаг в конфликте двух крупнейших экономик мира сделал Трамп. Летом он обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также несправедливой торговой практике, в связи с чем США приняли решение ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркально. Кроме того, в ответ на последние заявления американской стороны КНР пообещала ввести пошлины в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.

Международное рейтинговое агентство Fitch подчеркнуло важность торговых споров США и КНР, понизив прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019 год до 3,1% (-0,1 процентного пункта). При этом прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году понижен до 6,1% (-0,2 п.п.).

Последствия для России

Пока что торговые ограничения, которые США вводят в отношении КНР, не несут для России критических рисков, полагает руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Однако то, как противостояние двух стран может повлиять на Россию и мировую экономику, зависит от того, насколько далеко зайдут конфликтующие стороны.

"Это зависит от того, насколько дальше пойдут страны и остановятся ли они на тех пошлинах, о которых сейчас объявили, или начнется торговая война всех против всех. Ну и насколько это подорвет темпы роста китайской экономики. Если пошлины ударят по экспортным секторам - насколько снизится спрос и цена на основные товары российского экспорта, углеводороды и металлы", - отмечает Габуев.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что если торговая война США и Китая и окажет влияние на Россию, то оно будет косвенным и незначительным: "Это скажется на мировых темпах экономического роста, и косвенно, конечно, окажет влияние на все страны, в том числе, возможно, и на Россию. Но мы в меньшей степени сейчас зависим от внешних факторов, создали себе необходимые буферы".

С таким мнением соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин: "Косвенно, собственно говоря, через общее состояние глобальной экономики".

В то же время торговое противостояние Китая и США предполагает появление новых возможностей для китайских и российских компаний. Например, китайские пошлины в отношении американского импорта предоставит хорошие возможности для входа российской продукции на рынок КНР, говорил ТАСС генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. По его словам, российские компании, находящиеся под санкциями США, смогут найти спрос на свою продукцию в Китае.

"Например, "Русал" попал под американские санкции и теперь не может поставлять свою продукцию на привычные для него рынки США и Европы. Что же делать с поставками? Их можно направить на рынок Китая: здесь алюминий может быть переработан, скажем, при производстве электромобилей, и в качестве конечной продукции может быть поставлен в Японию, Африку или Южную Корею", - предлагает Хэ Чжэньвэй.

По оценке эксперта клуба "Валдай", профессора Санкт-Петербургского государственного университета и Ляонинского университета (КНР) Станислава Ткаченко, прямого воздействия на Россию торговая война Китая и США, скорее всего, не окажет, зато создаст дополнительные возможности для роста взаимной российско-китайской торговли. "Наша торговля и так растет достаточно бурными темпами - в прошлом году, по-моему, было $84 млрд. Обострение торговой войны между Китаем и США делает перспективы роста нашей взаимной торговли до $200 млрд уже в 2021 году вполне реальными", - полагает Ткаченко.

Все против всех

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма дает отнюдь не оптимистичные прогнозы. По его мнению, конфликт США и Китая не завершится в ближайшее время, а, наоборот, приведет к затяжным трениям между двумя странами, которые могут затянуться на последующие 20 лет. Он также заявлял, что на фоне эскалации торговой войны Alibaba отказалась от своего обещания содействовать созданию в США миллиона рабочих мест.

Однако несмотря на традиционную сдержанность Китая, эксперты полагают, что конфликт с США может стать глобальным и втянуть множество стран мира. "Мы даже представить не можем, какими будут последствия. Этот конфликт точно не будет локальным. Он говорит о том, что лидер мировой торговли сменился, США играют на поле протекционизма. На этом поле они всегда проигрывали, - подчеркивает Ткаченко. - В результате этого конфликта станет понятно, есть ли у мировой экономики лидер с либеральными ценностями с точки зрения либеральной торговли, то есть способен ли Китай выполнить эту роль. Скорее всего, неспособен. И тогда мировая экономика войдет в полосу торговых войн, протекционизма в разных уголках планеты".

Опасения относительного глобального масштаба торговых противоречий высказывают и представители Соединенных Штатов. Так, Торговая палата США обнародовала исследование, согласно которому "тарифы Вашингтона на импорт представляют серьезную угрозу, которая в будущем способна спровоцировать глобальную торговую войну". "Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Китая, а также вероятность будущего применения тарифов на ввоз автомобилей и автозапчастей подтолкнули страну к грани торговой войны", - говорится в докладе ведомства.

По мнению Габуева из Московского центра Карнеги, сейчас идет борьба за то, чтобы написать правила архитектуры торговли. "Трамп в этом не очень заинтересован, он использует совсем жесткие инструменты эпохи до ВТО. При этом разные крупные экономики начинают потихоньку вводить ограничительные меры, если видят поведение нечестным или ограничивающим конкурентную борьбу. Так что это может захватить и ЕС, и Германию. Пока что лидеры проявляют осторожность, но исключать этого нельзя", - поясняет эксперт.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter высказал мнение, что политика Трампа расшатывает систему ВТО: "Действия Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов. Тарифную войну против Китая сравнивают с санкционной против России. Но торговые меры против Китая легко обратимы - Трампу достаточно отменить несколько своих указов".

Расчеты в нацвалютах

Банк международных расчетов предупреждает, что введение пошлин на китайский импорт может ускорить рост цен в США. В этом случае, по мнению экспертов банка, ФРС придется ускорить повышение процентных ставок, что, в свою очередь, укрепит доллар. В связи с этим развивающиеся рынки настигнет "тройной удар": из-за ужесточения финансовых условий номинированный в долларах долг подорожает, а это приведет к оттоку капитала и в итоге замедлит экономический рост.

По мнению экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона, в долгосрочной перспективе протекционистская торговая политика может подтолкнуть мир к созданию многополярной международной денежной системы и ускорить процесс дедолларизации.

Брагин из УК "Альфа-капитал" полагает, что торговые войны и санкционная политика США являются факторами в пользу развития расчетов в национальных валютах. "Да, наверное, страны будут искать возможности для расчетов в других валютах, потому что, если США открыто говорят о том, что будут контроллировать доллар, и начинают угрожать использовать этот инструмент. Неверное, процесс будет небыстрым, но какие-то подвижки в сторону того, чтобы использовать расчеты в национальных валютах, будут неизбежны", - говорит эксперт.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальных валютах и отказ от расчетов в долларах, если США продолжат использовать доллар "как оружие". По оценкам Минфина РФ, достичь существенного прогресса в дедолларизации страна может через полтора-два года. Так, сейчас у России в торговле со странами бывшего СССР около 60% расчетов происходит в рублях, отмечал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Прогресс существенный. Вопрос в том, что это надо распространять и на страны не только так называемого ближнего зарубежья, но и дальнего зарубежья. А во-вторых, там, где это можно - в полном объеме переходить [на расчеты в нацвалютах], например, с теми же странами - партнерами по ЕАЭС. Нет никакой причины, почему мы торгуем валютой третьих стран. Очевидно, что надо в национальных валютах, с учетом уровней интеграции", - добавил Моисеев.

При обоюдных усилиях властей России и КНР два этих государства способны перейти к активным расчетам в национальных валютах уже к 2019 году, полагает советник президента РФ Сергей Глазьев. По его словам, Москва и Пекин крайне нуждаются в активном сопряжении платежных систем двух стран, в интеграции финансовых рынков.