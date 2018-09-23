Страны ОПЕК+ на встрече министров в Алжире развернулись от роста добычи к сокращению

Не исключается, что в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов уронили нефтяные котировки

АЛЖИР, 24 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседавший в воскресенье в Алжире, не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив - предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов уронили нефтяные котировки. Для того, чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре. Недооценили Алжирская встреча стала 10-м заседанием мониторингового комитета с начала реализации сделки. Но вопреки ожиданиям министры не стали обсуждать дополнительный рост добычи к тому, что было принято в июне (плюс 1 млн баррелей в сутки). Тогда они говорили о грядущем уже с этой осени дефиците на рынке нефти ввиду санкций против Ирана, третьего производителя в ОПЕК, а также падения добычи в Венесуэле и других странах картеля.

Однако в августе уровень исполнения сделки ОПЕК+ составил всего 129%, тогда как планировалось его снизить с 150% до 100%. То есть распродать миллион баррелей в сутки странам экспортерам не удается. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в июне оценивал возможные недопоставки нефти в осенние месяцы почти в 2 млн баррелей в сутки. Дело в том, что с 4 ноября вступают в силу санкции США против Ирана, которые потенциально могут убрать с рынка его экспорт (2,6 млн баррелей в сутки). В воскресенье же иранский фактор на заседании почти не обсуждался. Аль-Фалех затруднился в беседе с журналистами оценить, насколько могут снизиться поставки иранской нефти, а глава Минэнерго РФ Александр Новак (сопредседатель в министерском мониторинговом комитете с аль-Фалехом) сообщил, что вопрос о санкциях против Ирана не поднимался. Напротив, Тегеран представил данные за август, согласно которым добыча еще не снизилась. Впрочем, в беседе с журналистами официальный представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Ардебели Каземпур отказался назвать текущие объемы экспорта, сославшись на конфиденциальность данных. Позиция Ирана, чей министр нефти Бижан Намдар Зангане отказался ехать на встречу в последний момент, представляла самый большой интерес для журналистов, освещавших заседания мониторинга. В последние недели Иран делал много заявлений о том, что решения ОПЕК+ о перераспределении добычи неправомочны, и обвинял Россию и Саудовскую Аравию в следовании интересам США, которые хотят посредством ОПЕК+ опустить цены на нефть. В преддверии выборов в Конгресс цена бензина в США достигла четырехлетнего максимума. Каземпур заявил журналистам, что Иран доволен решением сохранить в силе июньские договоренности, которые заключались в том, что страны ОПЕК+ должны прийти к 100%-ому уровню соблюдения сделки. В предыдущие месяцы сделка перевыполнялась на 50%. Ситуация на рынке Согласно заявлениям министров, дефицит на рынке больше не ожидается. Рынок сбалансирован, а в октябре спрос на нефть даже будет выше, чем в сентябре, говорил аль-Фалех.

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