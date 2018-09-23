США вводят 10%-ые пошлины на товары из Китая стоимостью $200 млрд

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, будут введены в понедельник, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп также намерен приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры. Вводимые в понедельник пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%, пояснили в Белом доме.

Трамп заявил, что США "на протяжении месяцев" призывали Китай "изменить свои нечестные торговые практики". "Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее", - отметил глава Белого дома.

Он считает, что таможенные пошлины "оказывают огромный эффект" на КНР. "Китай долгое время использовал Соединенные Штаты, и больше я этого позволить не могу", - сказал Трамп. Он неоднократно указывал, что конечной целью такой политики является достижение свободной торговли без пошлин и субсидий с обеих сторон.

При этом, касаясь запланированных переговоров между представителями США и Китая по решению торговых вопросов, президент не исключил, что "на каком-то этапе станет возможным заключить сделку".

Как ранее пояснил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон исходит из того, что Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на продукцию из КНР. "Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на $150 млрд в год. Так что в этом смысле они безоружны", - констатировал глава минторга США.

Кроме того госсекретарь Майкл Помпео в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем и не намерены отступать от своей политики введения таможенных пошлин.

Последствия для США

Комментируя решение Вашингтона не облагать новыми пошлинами некоторые наименования высокотехнологичной продукции, поставляемой из КНР, в том числе смарт-часы Apple Watch, Росс заверил, что США пытались "как можно меньше затронуть потребителей". Глава минторга США также заострил внимание на том, что "в конечном счете никто не заметит эффекта от пошлин" в США, так как дополнительная стоимость товаров "будет разделена между тысячами и тысячами наименований продукции".