Трюдо не исключил обсуждения будущего NAFTA на полях ГА ООН в Нью-Йорке

ОТТАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке канадцы и американцы могут обсудить будущее соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом он заявил журналистам в Оттаве.

"Безусловно, факт того, что многие участники [продолжающихся] переговоров [по пересмотру NAFTA между Канадой и США] будут находиться в одно время в Нью-Йорке [означает], что весьма вероятно конструктивные консультации продолжатся, но на менее формальном уровне", - цитирует его телеканал CBC.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как ранее сообщили источники, знакомые с ситуацией, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября.