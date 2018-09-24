ВЭБ планирует привлекать банки к кредитованию крупных проектов и принимать на себя риски

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует активно привлекать коммерческие банки к выдаче кредитов на крупные проекты, в том числе принимая на себя риски, связанные с конъюнктурой рынка, инфляцией и так далее. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на первого заместителя председателя госкорпорации Николая Цехомского.

Сейчас, по словам Цехомского, доля синдицированного кредитования в портфеле ВЭБа составляет менее 10%, однако пропорция должна измениться в обратную сторону. "Если вложим 1 рубль - это будет 1 рубль в экономике, а если мы стимулируем привлечение кредитов коммерческих банков, возникает мультипликативный эффект", - сказал он изданию.

Большинство проектов ВЭБ обсуждает с государственными Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ, напомнил "Ведомостям" заместитель председателя госкорпорации Юрий Корсун. О сотрудничестве в проектном финансировании банки договорились в феврале 2018 года. Однако Внешэкономбанк, по словам Цехомского, планирует привлекать коммерческие банки, принимая на себя риски, позволяя другим кредиторам первыми получать деньги при банкротстве, предоставляя гарантии по кредиту и так далее.

Первый зампред ВЭБа также рассказал, что госкорпорация обсуждает с Минфином предоставление субсидий, чтобы снижать ставку и активно привлекать коммерческие банки к синдицированному кредитованию. Представитель министерства отказался от комментариев изданию, напомнив, что первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов уже назвал сумму поддержки Внешэкономбанка. В прошлый четверг, 20 сентября, Силуанов говорил, что правительство договорилось о докапитализации ВЭБа из средств Фонда национального благосостояния на 100 млрд рублей в год, а также продолжит поддерживать госкорпорацию в вопросах выплаты внешнего долга. При этом, по данным "Ведомостей", деньги могут быть предоставлены не на докапитализацию, а в качестве депозита на условиях выгоднее рыночных.

Фабрика проектного финансирования

Ранее сообщалось, что ВЭБ намерен кредитовать крупные проекты при помощи Фабрики проектного финансирования, которая предусматривает финансирование с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В первую очередь фабрика будет поддерживать масштабные проекты (стоимостью более 3 млрд рублей), направленные на создание новых высокотехнологичных производств. Для заемщика будет действовать плавающая ставка, а в случае превышения максимума по этой ставке проект получит бюджетную субсидию, которая будет компенсировать издержки при росте ставок. Предполагается, что механизм синдикации позволит привлечь на каждый рубль инвестиций Внешэкономбанка 3-4 рубля дополнительных инвестиций в российскую экономику.

В июне сообщалось, что в фабрике участвуют еще 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк, Всероссийский банк развития регионов, Совкомбанк, банк "Зенит", "Уралсиб", Альфа-банк, "Ак Барс" и банк "Санкт-Петербург". До конца года к ней могут присоединиться еще три банка.