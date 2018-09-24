Эксперты рассказали о пожеланиях к пенсионному законопроекту

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Самые важные поправки к пенсионному законопроекту учтены ко второму чтению, однако при дальнейшем совершенствование пенсионной системы необходимо обратить внимание на назначение досрочных пенсий, вводить инструменты дополнительного заработка для пенсионеров и стремиться к увеличению фонда заработной платы. Об этом рассказали ТАСС эксперты накануне завершения принятия поправок ко второму чтению проекта закона.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности - сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно направить до 24 сентября, до этого масштабное обсуждение инициативы продолжается.
"Практически все вопросы текущей пенсионной повестки предложения второго чтения закрывают", - заявил ТАСС замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.
Проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замминистра Минздрава РФ Александр Сафонов назвал наиболее значимые поправки с его точки зрения - это снижение возраста для выхода на пенсию для женщин и возможность досрочного оформления пенсии в ближайшие два года.
"Первая самая важная поправка, на мой взгляд, - это снижение пенсионного возраста для женщин. Это обусловлено тем, что женщины выполняют очень важную функцию, связанную не только с воспитанием собственных детей, но и ухаживают за внуками", - сказал он, добавив, что женщинам также часто приходится ухаживать за потерявшими трудоспособность мужьями.
Еще одна важная поправка к документу связана с возможностью оформления пенсии на полгода раньше для тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие года. Потому что во странах повышение пенсионного возраста происходило постепенно по несколько месяцев в год и не затрагивало тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие пять лет, пояснил Сафонов.
Уголовное наказание для работодателей
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров также считает нецелесообразным введение уголовной ответственности, потому что работодатели при желании всегда смогут найти повод, чтобы уволить сотрудника.
"Кто захочет обойти эти поправки - обойдет, будет проводить аттестацию сотрудников, декларировать, что не берет или увольняет по причине неусвоения образования", - пояснил собеседник агентства.
Такого же мнения придерживается Сафонов. "Людей начнут увольнять до того, как они достигнут предпенсионного возраста. В этом смысле должны быть другие программы, связанные с перезагрузкой культурного отношения к людям старшего поколения. А кроме того, должны быть программы специального карьерного роста для таких людей", - предположил собеседник агентства.
Назаров заметил, что сейчас на рынке труда отношение к немолодым сотрудникам стало меняться в лучшую сторону. "Потому что сейчас ситуация меняется в лучшую сторону сама собой, просто потому, что с рынка уходит большое послевоенное поколение и на рынок приходит малочисленное поколение 1990-х. Другой рабочей силы для работодателей не будет. Те работодатели, которые не захотят и не смогут работать со старшим поколением, они просто будут лишены этих рабочих ресурсов и проиграют тем, кто может", - сказал он.
На самом деле пожилые очень часто в плане профессионализма и активности дадут фору молодым, добавил он.
Совершенствование пенсионной системы
Назаров считает, что в предлагаемом пенсионном законопроекте недостаточно проработана тема досрочных пенсий. Он напомнил, что сейчас законопроект касается только досрочных бюджетников. А за работников вредных производств работодатели выплачивают сегодня дополнительные тарифы отчислений. "Есть ряд предложений, чтобы для них сформировать систему страхования от несчастного случая, заменив по сути досрочную пенсию страхованием от несчастного случая. Эта идея интересная и соответствует лучшей мировой практике, но требует тщательной проработки, работы с профсоюзами и работодателями", - пояснил он.
Еще одно предложение касается развития в стране обратной ипотеки, то есть если дети не заботятся о своих родителях, то родители могли бы сдавать в обратную ипотеку свое жилье, оставаясь в нем жить, получать дополнительную прибавку, рассказал Назаров. "После смерти часть этого жилья или полностью уходила бы банку. Если бы Сбербанк такую программу активно развивал, то пенсионеры получили бы дополнительный источник дохода. Если бы мы активнее развивали эти продукты по обратной ипотеке", - сказал он.
Чтобы пенсионная система была стабильной, предсказуемой и сбалансированной, нужно активно работать экономическому блоку правительства страны для создания условий, при которых будут расти заработные платы, полагает Сафонов.
Он предлагает также отказаться от предоставления льгот различным экономическим субъектам при уплате страховых взносов. "Тариф должен быть один, как и во всех странах", - сказал он.
Кроме того, Сафонов считает целесообразным предоставить Пенсионному фонду больше самостоятельности, чтобы он мог выйти на самоокупаемость. "Это должна быть самостоятельная структура, которым будут управлять на трехсторонней основе государство, работодатели и профсоюзы. Этот новый фонд и функции в том числе выплаты страховых пособий по утере трудоспособности и туда же переводит функции, связанные с медицинским страхованием", - сказал он. Такой объединенный социальный фонд мог бы существенно сократить расходы на управление и перераспределить имеющиеся резервы, резюмировал собеседник агентства.