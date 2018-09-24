Эксперты рассказали о пожеланиях к пенсионному законопроекту

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Самые важные поправки к пенсионному законопроекту учтены ко второму чтению, однако при дальнейшем совершенствование пенсионной системы необходимо обратить внимание на назначение досрочных пенсий, вводить инструменты дополнительного заработка для пенсионеров и стремиться к увеличению фонда заработной платы. Об этом рассказали ТАСС эксперты накануне завершения принятия поправок ко второму чтению проекта закона.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности - сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно направить до 24 сентября, до этого масштабное обсуждение инициативы продолжается.

"Практически все вопросы текущей пенсионной повестки предложения второго чтения закрывают", - заявил ТАСС замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замминистра Минздрава РФ Александр Сафонов назвал наиболее значимые поправки с его точки зрения - это снижение возраста для выхода на пенсию для женщин и возможность досрочного оформления пенсии в ближайшие два года.

"Первая самая важная поправка, на мой взгляд, - это снижение пенсионного возраста для женщин. Это обусловлено тем, что женщины выполняют очень важную функцию, связанную не только с воспитанием собственных детей, но и ухаживают за внуками", - сказал он, добавив, что женщинам также часто приходится ухаживать за потерявшими трудоспособность мужьями.

Еще одна важная поправка к документу связана с возможностью оформления пенсии на полгода раньше для тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие года. Потому что во странах повышение пенсионного возраста происходило постепенно по несколько месяцев в год и не затрагивало тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие пять лет, пояснил Сафонов.

Уголовное наказание для работодателей

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров также считает нецелесообразным введение уголовной ответственности, потому что работодатели при желании всегда смогут найти повод, чтобы уволить сотрудника.