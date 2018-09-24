"Ъ": "Транснефть" прекратила поставки нефти на НПЗ группы "Новый поток"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Компания "Транснефть" на прошлой неделе прекратила поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы группы компаний "Новый поток". Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, поставки прекратились на все три завода, принадлежащие "Новому потоку". На Антипинский и Афипский заводы сырье не поступает с 21 сентября, а на Марийский НПЗ - с 17 сентября.

По данным издания, сбой поставок связан с тем, что "Новый поток" не закупил необходимый объем нефти. Источники газеты предполагают, что это может быть свидетельством финансовых трудностей группы или ее попыткой добиться более выгодных условий контракта с "Транснефтью".

Отмечается, что в этом году поставки на НПЗ группы прекращались уже неоднократно. Так, сообщалось о подобных случаях в январе и июле.