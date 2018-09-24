Новак сообщил о планах провести с Перри переговоры в Давосе в 2019 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следующая встреча министра энергетики РФ Александра Новака и главы минэнерго США Рика Перри состоится по предварительным данным, в 2019 году в швейцарском городе Давос. Об этом сообщил российский министр в понедельник в интервью телеканалу Bloomberg.

"Мы установили хорошие рабочие отношения с моим коллегой, министром Риком Перри, и договорились проводить встречи на регулярной основе", - сказал он. По словам Новака, "следующая (встреча) состоится в Давосе в следующем году".

На прошлой неделе Новак и Перри провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили пути сотрудничества Москвы и Вашингтона, направленного на обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, их транспарентности и устойчивости в долгосрочной перспективе.