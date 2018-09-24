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в Сахалинской области началось строительство комбината Росрезерва

Проект строительства предусматривает использование сейсмоустойчивых конструкций и материалов повышенной прочности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Запасы продовольствия, нефтепродукты, товары и материалы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут храниться на производственно-складском комплексе Росрезерва, к возведению которого приступили в Сахалинской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Сахалинской области началось строительство комбината Росрезерва", - передает пресс-служба.

Проект строительства комбината предусматривает использование сейсмоустойчивых конструкций, материалов повышенной прочности, водо- и энергосберегающего оборудования.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подчеркнул, что на Сахалине и Курилах существует областной материальный резерв. Он используется как во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и для помощи соседним регионам.

Росрезерв принимает участие в ликвидации последствий практически всех крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций в России. К примеру, ресурсы этой структуры привлекались при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, лесных пожарах и нарушениях теплоснабжения в регионах Сибири, а также в период наводнения на Дальнем Востоке.

За последние 10 лет за счет ресурсов структуры проведено более 90 акций по оказанию гуманитарной помощи 46 государствам. Сеть хранилищ Росрезерва охватывает всю территорию страны.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияСахалинская область
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