ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Запасы продовольствия, нефтепродукты, товары и материалы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут храниться на производственно-складском комплексе Росрезерва, к возведению которого приступили в Сахалинской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Сахалинской области началось строительство комбината Росрезерва", - передает пресс-служба.

Проект строительства комбината предусматривает использование сейсмоустойчивых конструкций, материалов повышенной прочности, водо- и энергосберегающего оборудования.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подчеркнул, что на Сахалине и Курилах существует областной материальный резерв. Он используется как во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и для помощи соседним регионам.

Росрезерв принимает участие в ликвидации последствий практически всех крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций в России. К примеру, ресурсы этой структуры привлекались при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, лесных пожарах и нарушениях теплоснабжения в регионах Сибири, а также в период наводнения на Дальнем Востоке.

За последние 10 лет за счет ресурсов структуры проведено более 90 акций по оказанию гуманитарной помощи 46 государствам. Сеть хранилищ Росрезерва охватывает всю территорию страны.