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"Известия": повторный досмотр транзитных пассажиров в аэропортах РФ может быть отменен

По информации издания, такую меру примут, если Россия заключит соглашения о взаимном признании норм безопасности со странами - членами Международной организации гражданской авиации
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ и департамент промышленности и инфраструктуры правительства рассматривают возможность отмены повторного досмотра пассажиров транзитных рейсов и их багажа в российских аэропортах. Реализация этой меры возможна в случае заключения с государствами - членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на представителей аэропортов.

"11 сентября в Минтрансе состоялось совещание, посвященное вопросу заключения со странами - участницами ИКАО межгосударственных соглашений о взаимном признании применяемых стандартов авиационной безопасности", - сообщил изданию исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин. Он добавил, что участники встречи посчитали целесообразным изучение экономической составляющей и определение правового формата необходимых изменений законодательства.

В Минтрансе "Известиям" подтвердили факт обсуждения соответствующей инициативы.

Кроме того, в департаменте промышленности и инфраструктуры правительства в конце августа поручили Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и Международной ассоциации аэропортов сформировать согласованную позицию по отмене досмотра транзитных пассажиров и направить ее в правительство, отмечается в публикации.

С предложением отменить дополнительный предполетный досмотр трансферных пассажиров и багажа на международных рейсах в марте выступил "Аэрофлот", пишут "Известия". Тогда гендиректор авиакомпании Виталий Савельев написал соответствующее письмо на имя Аркадия Дворковича, который занимал должность вице-премьера и отвечал в правительстве, в том числе, за транспортную отрасль.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что эта мера позволит уменьшить стыковочное время между международными рейсами, а также снизит процент потери пассажирами стыковок. Кроме того, отмена повторного досмотра поможет полноценно использовать возможности аэропорта Шереметьево как международного пересадочного узла.

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