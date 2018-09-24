РБК: власти в 11 раз увеличат субсидии банкам на льготные займы предпринимателям

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует в 2019 году в 11 раз увеличить компенсации, которые выплачиваются российским банкам за льготные кредиты малым и средним предприятиям (МСП). Общий размер субсидий должен составить 7,2 млрд руб., пишет РБК, который ознакомился с проектом федерального бюджета на 2019 год и 2020-2021 годы.

"Государство готово в 2019 году компенсировать российским банкам 7,2 млрд руб. недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий (МСП) в приоритетных отраслях, - пишет издание. - В бюджете на текущий год на эти цели заложено в 11 раз меньше - 635,5 млн руб."

Финансирование будет осуществляться через новый Фонд развития, который начнет функционировать с 2019 года. Расходы на субсидирование кредитов МСП планируется увеличить в ближайшие шесть лет еще почти в десять раз - до 66,6 млрд руб. в 2024 году. Общая сумма расходов на шестилетку на эти цели запланирована на уровне 190,9 млрд руб., отмечается в публикации.

Речь идет о выдаче кредитов на проекты в приоритетных отраслях по ставке 6,5%. Согласно действующим правилам, разницу с рыночными ставками в размере 3,1% по кредитному договору для среднего и 3,5% для малого бизнеса банкам возмещает бюджет. Программа льготного кредитования МСП была утверждена постановлением правительства от 30 декабря 2017 года и начала действовать в 2018 году.