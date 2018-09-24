Антимонопольное ведомство Сингапура оштрафовало Grab и Uber на $9,5 млн

СИНГАПУР, 24 сентября. /ТАСС/. Антимонопольное ведомство Сингапура оштрафовало компании Grab и Uber на 13 млн сингапурских долларов ($9,5 млн) за недавнюю сделку по продаже американской компанией своего бизнеса в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Комиссии по конкуренции и потребительскому рынку республики.

В частности, Grab должен будет выплатить 6,42 млн сингапурских долларов ($4,7 млн), Uber - 6,58 млн сингапурских долларов ($4,8 млн). "Данная сделка привела к значительному снижению конкуренции на рынке частных пассажирских перевозок", - указывается в заявлении.

Кроме того, сразу же после продажи бизнеса стоимость услуг Grab выросла на 10-15%. В антимонопольном ведомстве также сообщили, что "получают множество жалоб как со стороны клиентов, так и водителей в связи с изменением тарифных правил, введения дополнительных комиссий, пересмотра программы лояльности и прочее".

В марте этого года Uber продала свой региональный бизнес главному конкуренту из Малайзии. В созданном новом предприятии на территории Сингапура американская компания получила 27,5% акций. Сумма сделки не разглашается. На сегодняшний день мобильное приложение Grab скачали более 86 млн раз, оно действует в более чем 190 городах в таких странах, как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.