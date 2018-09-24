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Первый резидент свободного порта в Хабаровском крае займется переработкой леса

Выход проекта на полную мощность планируется в октябре 2019 года

ТАСС, 24 сентября. Первый резидент в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, на территорию которого был распространен режим свободного порта Владивосток (СПВ), запустит проект по лесопереработке. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минвостокразвития.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" одобрило проект по переработке леса от потенциального инвестора территории СПВ Советская Гавань - ООО "Гаваньлеспром". В статусе резидента компания осуществит капитальные вложения в объеме около 70 млн рублей и создаст 76 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Производственный комплекс инвестор планирует создать в поселке Майском. Одним из направлений деятельности предприятия станет производство топливных гранул и брикетов из отходов производства. Начать выпуск продукции, используя новое оборудование российского производства, компания собирается в марте 2019 года. На полную мощность планируется выйти в октябре 2019 года.

Режим территории свободного порта Владивосток был распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года. Среди потенциальных резидентов СПВ Советская Гавань находятся еще 15 компаний. Планируемый совокупный объем инвестиций составит более 54 млрд рублей, будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

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