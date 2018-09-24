"Новатэк" поставил первую партию СПГ в Бразилию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дочернее общество "Новатэка" - Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. поставило на рынок Бразилии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на заводе "Ямал СПГ", говорится в сообщении компании.
Партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия.
"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа благодаря запуску проекта "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути). Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая.
Первая очередь завода уже введена в эксплуатацию, вторая и третья очереди будут вводиться в 2018-2019 годах. В конце 2019 года компания планирует запустить и четвертую линию по российской технологии, мощность линии оценивается в 0,9-0,95 млн тонн.