"Новатэк" поставил первую партию СПГ в Бразилию

Партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия.

"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа благодаря запуску проекта "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути). Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая.

Первая очередь завода уже введена в эксплуатацию, вторая и третья очереди будут вводиться в 2018-2019 годах. В конце 2019 года компания планирует запустить и четвертую линию по российской технологии, мощность линии оценивается в 0,9-0,95 млн тонн.