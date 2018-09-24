Ростуризм: банкротства туроператоров были вызваны неверной оценкой потенциала рынка

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банкротства российских туроператоров минувшим летом произошли из-за неправильной оценки потенциала рынка. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Многие туроператоры рассчитывали, что динамика роста выездного туризма будет аналогична показателю прошлого года, строили свои программы исходя из этого убеждения и, к сожалению, просчитались. Мы полагаем, что банкротства ряда туроператоров этим летом произошли именно потому, что они неправильно оценили потенциал рынка", - сказал он.

3 июля туроператор DSBW-Tours прекратил деятельность в связи с невозможностью исполнения обязательств перед клиентами и банком. 4 сентября туроператоры, работающие под брендом "Натали Турс" заявили о приостановке деятельности в связи с исключением из федерального реестра туроператоров. 7 сентября туроператорская компания "Данко" прекратила деятельность из-за неблагоприятных рыночных условий.