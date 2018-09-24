Юрлица и ИП смогут пользоваться банковскими услугами по удаленной идентификации с 2019 г.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Законодательные изменения, позволяющие индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам получать банковские услуги с помощью удаленной идентификации, могут появиться уже в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила член наблюдательного совета Ассоциации "Финтех", главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.

"Мы общались с Банком России на эту тему, и уже в начале следующего года ожидаем появления законодательных изменений, которые позволят работать с ИП и юридическими лицами. Банкам необходима такая возможность: в России много населенных пунктов, где предприниматели не хотят или не могут ходить в отделения банков, но готовы работать через интернет", - сказала она.

Банк России совместно с участниками Ассоциации "Финтех" и компанией "Ростелеком" разработал систему, благодаря которой граждане смогут пользоваться наиболее востребованными банковскими услугами без визита в офисы кредитных организаций и предъявления паспорта. Механизм удаленной идентификации начал работать с 30 июня.

По данным ЦБ, к концу года биометрия должна появиться в 4 тыс. офисах кредитных организаций, а полностью система будет развернута к концу 2019 года. К 2021 году, по расчетам регулятора, банки смогут оказывать на ее базе не только финансовые, но и государственные услуги.

Технологическую реализацию проекта взял на себя "Ростелеком", который обеспечивает ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами. Теперь доступ к ней получат и банки, однако оказывать госуслуги они пока не смогут в силу не соответствия требованиям информационной защиты ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.