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"Ъ": в МЭР предложили сделать независимым управление инфраструктурными проектами

Как отмечает издание, речь идет о создании единого центра со статусом автономной некоммерческой организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с предложением создать единый независимый офис для координации инфраструктурных проектов, сообщает газета "Коммерсантъ".

"В Минэкономики предлагают создать для координации инфраструктурных проектов единый центр инфраструктурных компетенций, придав ему форму АНО и включив в его основные задачи формирование системы управления кросс-отраслевыми проектами, ведение их базы, контроль их эффективной цифровизации и сопряжение принимаемых решений между собой", - пишет "Ъ".

Финансирование такого центра предполагается "в основном" за счет госкомпаний.

Ссылаясь на опыт Южной Кореи, Австралии и Великобритании, в министерстве говорят о том, что это позволит сбалансировать интересы государства, госмонополий и инвесторов и даст им возможность нивелировать управленческие недостатки.

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АвстралияВеликобританияРоссияРеспублика КореяАкимов, Максим АлексеевичОрешкин, Максим Станиславович
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