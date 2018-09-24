Комитет Госдумы одобрил ко II чтению налоговые льготы участникам инновационных центров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий специальный порядок уплаты налогов для проектов инновационных научно-технологических центров. Аналогичные льготы уже действуют в "Сколково".

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 27 сентября.

Согласно законопроекту, организации, занимающиеся научно-технологической деятельностью на территории инновационных центров и получившие статус участника проекта, будут освобождены от уплаты налога на прибыль до достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости либо на срок до 10 лет. Также участников проектов на 10 лет освободят от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект предлагает не облагать налогом на имущество не только участников проектов, но также фонды, управляющие компании и их дочерние общества. Земельные участки на территории центров также подпадут под освобождение от уплаты налогов, если они принадлежат фондам.

Кроме того, проект закона предлагает освободить участников от госпошлины за выдачу разрешения на работу, выдачу приглашения на въезд в РФ, выдачу или продление срока действия виз иностранным гражданам, заключившим с ними трудовой или гражданско-правовой договор. В течение 10 лет со дня получения статуса участника инновационного научного центра для них будут применяться пониженные тарифы страховых взносов.

"Целью законопроекта является создание благоприятных условий для ведения исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение, участникам реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования инновационных научно-технологических центров", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.