ЦБ: участники рынка поддержали сокращение с трех до двух списков облигаций на бирже

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Большинство участников рынка поддержали предложения ЦБ по упрощению действующей структуры списка облигаций и переход к двухуровневой модели с разделением на "премиальный" уровень для высоколиквидных долговых ценных бумаг и список всех остальных облигаций, допущенных к обращению на организованных торгах. Таковы итоги общественного обсуждения доклада о реформе листинга облигаций, сообщил ЦБ.

"Отвечая на вопрос регулятора о требованиях к включению облигаций в премиальный список, абсолютное большинство участников обсуждения указали кредитный рейтинг в качестве ключевого показателя кредитного качества эмитента и поддержали его использование для листинга", - сообщил ЦБ. При этом участники рынка разошлись в оценке целесообразности использования для листинга перечня аудиторов.

Также большинство участников высказались за сокращение нормативного регулирования допуска облигаций к организованным торгам и делегирование биржам больших полномочий по установлению требований к листингу.

При этом требования для листинга и "премиального" уровня должен устанавливать регулятор, полагают участники рынка.

Суть предложений

В июне Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором предложил обсудить целесообразность наличия котировальных списков облигаций бирж.

ЦБ в докладе предлагает рассмотреть два сценария. Первый - исключить имеющееся разделение листинга облигаций на второй (второй уровень котировального списка) и третий уровни (список ценных бумаг, допущенных к торгам без включения в котировальный список), создав двухуровневую систему листинга облигаций: котировальный список как таковой, придав ему статус премиального и допустив в него исключительно высоконадежные облигации, и некотировальный.

Второй сценарий - отказ от понятия котировальных списков для облигаций и создание единого списка (листинга) для облигаций с возможностью его сегментации/деления на соответствующие рынки - например, по отраслевому принципу, принципу рискованности инвестирования или иным критериям самими организаторами торговли.

По данным ЦБ, в первый котировальный список облигаций Московской биржи сейчас входят 54 эмитента, у которых 251 выпуск облигаций (только корпоративные эмитенты, субфедеральные не учитываются). Во втором котировальном списке - 93 эмитента и 298 выпусков, в третьем списке - 245 эмитентов и 645 выпусков.