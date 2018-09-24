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Совет директоров "Новатэка" увеличил состав правления до 13 человек

В компании заявили об избрании зампреда правления, а также зампреда правления - директора департамента развития коммуникаций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Новатэк" принял решение об увеличении численного состава правления до 13 человек, говорится в сообщении компании.

В состав правления были дополнительно избраны: заместитель председателя правления Эдуард Гудков и заместитель председателя правления - директор департамента развития коммуникаций Денис Соловьев.

В апреле 2017 года состав членов правления был сокращен с 12 до 11 человек. Посты покинули финдиректор Кирилл Яновский и директор по производству Олег Карпушин. Новым финдиректором был избран Виктор Беляков.

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