Совет директоров "Новатэка" увеличил состав правления до 13 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Новатэк" принял решение об увеличении численного состава правления до 13 человек, говорится в сообщении компании.

В состав правления были дополнительно избраны: заместитель председателя правления Эдуард Гудков и заместитель председателя правления - директор департамента развития коммуникаций Денис Соловьев.

В апреле 2017 года состав членов правления был сокращен с 12 до 11 человек. Посты покинули финдиректор Кирилл Яновский и директор по производству Олег Карпушин. Новым финдиректором был избран Виктор Беляков.