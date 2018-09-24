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Грузия приостановила транзит российского газа в Армению

Пресс-служба компании "Газпром Армения" сообщила, что официальной причиной приостановки подачи стало проведение ремонтных работ на газопроводе
© REUTERS/Eduard Korniyenko

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Грузия в понедельник утром из-за ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье приостановила транзит российского газа в Армению. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".

"Газотранспортная компания Грузии официально сообщила компании "Газпром Армения", что из-за ремонто-восстановительных работ на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье с 24 до 26 сентября приостановила транзит газа в Армению. Газоснабжение жителям страны будет осуществляться бесперебойно за счет внутренних резервов", - говорится в сообщении компании "Газпром Армения".

Армения покупает газ только в России. Поставки и продажу российского газа в Армению реализует дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром Армения".

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