Цена Brent достигла пика с ноября 2014 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и на 11:35 мск достигла $80,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти Brent находилась на этом уровне 24 ноября 2014 года.

На фоне роста цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,42%, до 66,13 рублей, курс евро - на 0,38%, до 77,77 рублей.

В воскресенье министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре.