УАЗ планирует в 2019 году поставить в Мексику более 300 автомобилей

МОСКВА. 24 сентября. /ТАСС/. Ульяновский автозавод (входит в группу Sollers) планирует в 2019 году поставить в Мексику более 300 автомобилей всего модельного ряда. Продает машины местный партнер - компания Logistics Dynamics Corporation, открывшая в сентябре первый официальный дилерский центр УАЗа, говорится в сообщении российской компании.

В прошедшем году Logistics Dynamics закупила партию внедорожников УАЗ Хантер для омологации (приведение технических характеристик товара в соответствие со стандартами страны импортера - прим. ред.) и изучения потенциального спроса. "В итоге было принято решение открыть дилерский центр и организовать поставки в Мексику всего модельного ряда УАЗ, включая внедорожники Патриот, Пикап, Профи и классический минивэн УАЗ-2206", - говорится в сообщении Ульяновского автозавода.

Сейчас местный дистрибьютор завершает сертификацию этих моделей. В 2018 году УАЗ планирует экспортировать в Мексику свыше 100 внедорожников Хантер, а также тестовые образцы автомобилей Патриот, Пикап и Профи. Согласованный на 2019 год объем закупок компанией Logistics Dynamics превышает 300 машин. Кроме того, в следующем году, помимо дилерского центра в городе Монтеррей, планируется открытие центров в Канкуне и Гвадалахаре.

"Для ООО "УАЗ" - это ключевой рынок в регионе, и мы рассчитываем, что расширение присутствия официального дистрибьютора УАЗ в Мексике позволит нам экспортировать в эту страну от нескольких сотен внедорожников в год", - отметил директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении.

Мексика является крупнейшим рынком Центральной Америки, который сопоставим с автомобильным рынком РФ - на нем продается более 1 млн новых автомобилей в год. В 2017 году Ульяновский автозавод впервые начал поставки внедорожников УАЗ на мексиканский рынок через Logistics Dynamics.

В группу Sollers входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и ООО "Соллерс - Дальний Восток". Кроме того, "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие японской Mazda и ПАО "Соллерс" - выпускает автомобили Mazda СХ-5 и Mazda 6. В России также работает совместное предприятие Sollers и Ford.