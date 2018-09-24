Скоростные поезда появятся в Болгарии в ближайшие четыре года

СОФИЯ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Путешествия на скоростных пассажирских поездах станут возможны в Болгарии в ближайшие четыре года. Об этом в интервью газете "24 часа" заявил генеральный директор Национальной компании "Железнодорожная инфраструктура" (НКЖИ) Красимир Папукчийски.

"В ближайшие годы по европейским проектам в модернизацию железнодорожной инфраструктуры Болгарии будут вложены около 2 млрд. левов (около миллиарда евро). Одним из первых проектов, которые будут реализованы, станет модернизация вокзала в Софии, в том числе подъездных путей, и создание современных систем управления железнодорожным движением, которые позволят работать по ряду направлений в полностью автоматизированном режиме.", - сообщил специалист.

Предполагается, что после модернизация железнодорожной инфраструктуры страны поезда на ключевых направлениях - к черноморским курортам, к сербской и турецкой границам смогут двигаться со скоростью 160 км/ч. И из Софии в Бургас можно будет добраться на поезде за три с половиной часа, так же, как и по автомагистрали.

В настоящее время болгарская железная дорога убыточное предприятие, пассажиры жалуются на постоянные опоздания поездов, холод в вагонах и отсутствие элементарных удобств. Регулярными стали инциденты со старыми локомотивами, в которых во время движения возникают пожары.

Возникли проблемы и с относительно новыми электрическими и дизельными поездами, приобретенными у компании "Сименс". По сообщению агентства OFFNews, они нуждаются в плановом капитальном ремонте, еще в конце прошлого года преодолев критическую контрольную отметку в 1,2 млн. километров пробега.