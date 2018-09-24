"Газпром" на первых электронных торгах продал 50,7 млн куб. м газа для экспорта в Европу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" на аукционах 20-21 сентября, в первые дни электронных торгов, продал 50,7 млн кубометров газа для экспорта в Европу, говорится в материалах компании.

Ранее сообщалось, что торги пройдут с 17 сентября по 30 октября для поставок газа в Германию в октябре, с 17 октября по 29 ноября для поставок в Австрию и Словакию в ноябре, с 17 сентября по 28 декабря - для поставок в Австрию и Словакию в декабре.

На аукционах 20-21 сентября газ был продан для поставок в Германию, Словакию и Австрию. Торги организованы на электронной торговой платформе ООО "Газпром экспорт". Платформа предназначена для физической реализации природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам.

"Газпром экспорт" провел первый аукцион по продаже природного газа в сентябре 2015 года. Компания применила новый механизм торговли для газа, поставляемого по газопроводу "Северный поток". По результатам аукциона продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров.

Второй аукцион на поставку газа в страны Балтии в течение второго, третьего и четвертого кварталов 2016 года прошел в марте 2016 года - тогда было продано более 80 лотов для шести контрагентов на общий объем более 420 млн куб. м. Третий газовый аукцион был объявлен 14 июля 2016 года - по результатам аукциона заключены контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

Как сообщалось ранее, в минувшем году "Газпром" увеличил экспорт газа в Европу на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. По итогам 2017 года "Газпром" нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 471 млрд куб. м. В 2018 году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.