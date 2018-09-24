Комитет Госдумы поддержал освобождение от НДФЛ выплат судьям на приобретение жилья

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, освобождающий судей от НДФЛ при предоставлении им единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Документ был инициирован президентом РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 26 сентября.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2019 года от НДФЛ освобождаются доходы судей в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья либо доходы в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо такой выплаты. Льгота распространяется также на членов семей судей в случае их смерти.

Предоставление судьям выплаты или жилья вместо нее предусмотрено другим законопроектом, также внесенным в Госдуму президентом. Выплата либо жилье будут предоставлены судьям, чей стаж работы составляет не менее 10 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.