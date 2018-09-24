Курс доллара опустился до 66 рублей впервые с 9 августа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,62% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 66 руб. за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро, в свою очередь, снизился на 0,48%, до уровня в 77,69 руб.

Рубль укрепляется вслед за дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,39% к уровню закрытия предыдущих торгов и на 12:05 мск достигла $80,68 за баррель. В последний раз цена нефти Brent находилась на этом уровне 24 ноября 2014 г.

В воскресенье, 23 сентября, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре.