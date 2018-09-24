Дума проведет второе чтение законопроекта по изменению пенсионной системы на этой неделе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект по изменению пенсионной системы РФ на этой неделе. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства.
"По итогам рассмотрения комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов и его предложений Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", - сказал спикер, слова которого приводит думская пресс-служба. Он уточнил, что на этой же неделе в третьем чтении будут обсуждаться поправки президента Владимира Путина в Уголовный кодекс РФ по защите граждан предпенсионного возраста от необоснованного отказа в принятии на работу или от необоснованного увольнения.
По словам Володина, в ходе заседания рабочей группы был поддержан блок поправок, предложенных главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, а также инициативы президента "Опоры России" Александра Калинина и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Председатель Госдумы уточнил, что всего в профильный комитет поступило 286 поправок к блоку законов по вопросам совершенствования пенсионного законодательства.
Володин также предложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития и поддержки предпринимательства. "Пригласим правительство, правоохранительные органы, все заинтересованные организации. Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента: обеспечить рост экономики более 3%", - подтвердил он, заверив, что законодательство "не должно сдерживать развитие бизнеса".
Спикер предупредил, что и после принятия пенсионного пакета законов, думская рабочая группа "продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат".
Поправки президента и "Единой России"
В понедельник истекает срок предоставления поправок ко второму чтению правительственного проекта об изменении пенсионного законодательства. 29 августа в телеобращении к гражданам президент России Владимир Путин озвучил свои предложения по корректировке законопроекта, в том числе установление возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо обозначенных ранее 63. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию.
6 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что свой пакет поправок к правительственному законопроекту внесли единороссы. Речь идет в том числе о досрочном установлении страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, сохранении сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, а также проведении ежегодной диспансеризации для работников предпенсионного возраста и предоставлении им для этого двух оплаченных рабочих дней.