Дума проведет второе чтение законопроекта по изменению пенсионной системы на этой неделе

Также на этой неделе в третьем чтении будут обсуждаться поправки президента Владимира Путина в УК РФ по защите граждан предпенсионного возраста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект по изменению пенсионной системы РФ на этой неделе. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства.

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"По итогам рассмотрения комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов и его предложений Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", - сказал спикер, слова которого приводит думская пресс-служба. Он уточнил, что на этой же неделе в третьем чтении будут обсуждаться поправки президента Владимира Путина в Уголовный кодекс РФ по защите граждан предпенсионного возраста от необоснованного отказа в принятии на работу или от необоснованного увольнения. По словам Володина, в ходе заседания рабочей группы был поддержан блок поправок, предложенных главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, а также инициативы президента "Опоры России" Александра Калинина и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Председатель Госдумы уточнил, что всего в профильный комитет поступило 286 поправок к блоку законов по вопросам совершенствования пенсионного законодательства. Володин также предложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития и поддержки предпринимательства. "Пригласим правительство, правоохранительные органы, все заинтересованные организации. Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента: обеспечить рост экономики более 3%", - подтвердил он, заверив, что законодательство "не должно сдерживать развитие бизнеса". Спикер предупредил, что и после принятия пенсионного пакета законов, думская рабочая группа "продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат". Поправки президента и "Единой России"

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