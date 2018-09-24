Законопроект о пенсионном законодательстве вынесен на пленарное заседание Госдумы

"Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, засдание проходит в понедельник] пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание", - сказала Голикова.

"Поступило [ко второму чтению] более 200 поправок, не только президентские и "Единой России", но и поступили поправки от достаточно большого количества субъектов", - добавила вице-премьер.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности - сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно было направить до 24 сентября.