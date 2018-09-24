{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пенсионный закон
Обновлено 

Законопроект о пенсионном законодательстве вынесен на пленарное заседание Госдумы

Ко второму чтению документа поступило 200 поправок, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Законопроект о пенсионном законодательстве будет вынесен на пленарное заседание Государственной думы в среду.

Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На эту тему
Какие изменения пенсионной системы предложил Владимир Путин?

"Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, засдание проходит в понедельник] пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание", - сказала Голикова.

"Поступило [ко второму чтению] более 200 поправок, не только президентские и "Единой России", но и поступили поправки от достаточно большого количества субъектов", - добавила вице-премьер.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности - сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно было направить до 24 сентября.

Теги
Пенсионный законГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Газовый конфликт России и Украины
Переговоры по газу ЕС - РФ - Украина на экспертном уровне пройдут 26 сентября в Брюсселе
Читать полностью