Музей-заповедник "Петергоф" определил подрядчика для реставрации ансамбля Монплезира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" определил победителем в конкурсе госзакупок на реставрацию ансамбля Монплезира ООО "РК "Закомара". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Предквалификационный отбор для конкурса прошли две заявки. В документации указано, что работы должны начаться с момента подписания договора с поставщиком услуг и завершиться не позднее 31 декабря 2020 года.

"Конкурс выиграли, но контракт еще не заключили. В практике Петергофа уже было такое, что конкурс выигрывали, а потом отказывались от работ и контракт не заключали. Это происходило, потому что сильно понижались в цене, а потом начинали сомневаться в правильности своих действий. Но на сегодняшний день все так", - сказали в пресс-службе.

В конкурсной документации отмечается, что компания-победитель предложила осуществить реставрацию архитектурного ансамбля за 73,6 млн рублей. Источником финансирования контракта указаны субсидии на выполнение государственного задания.

Монплезир - старейший из петергофских дворцов и единственный памятник этого дворцово-паркового ансамбля, который уцелел в войну и сохранил подлинные конструкции петровских времен. Петр Великий лично определил местоположение этого дворца и распланировал его, а к строительству привлек лучших мастеров. Для Монплезира Петр собрал первые в России коллекции европейской живописи, стекла, фаянса и фарфора.

По данным Министерства культуры РФ, по итогам 2017 года Петергоф стал самым посещаемым музеем России. В прошлом году в нем побывали 5,3 млн туристов, около 40% из них - иностранцы. Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.