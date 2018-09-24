Эксперт: нелегальный рынок онкопрепаратов после ввода маркировки сократился в десять раз

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы маркировки и прослеживаемости сократился в десять раз. Об этом ТАСС в понедельник заявил советник гендиректора компании-производителя фармацевтической продукции BIOCAD Владимир Аникеев.

"Объем нелегальных дорогостоящих онкологических препаратов в 2015-2016 году до запуска пилотного проекта по маркировке составлял около 1 млрд рублей в год, сегодня можно говорить о сокращении контрафакта в десять раз", - сказал он.

Аникеев отметил, что, так как на "сером рынке" обращались препараты различных производителей, то от существования этого нелегального рынка несли убытки все компании производители, каждая в размере своей доли рынка.

По его словам, когда компании маркируют свою продукцию, отслеживают движение каждой отдельной упаковки и по каждому случаю незаконного сбыта своей продукции незамедлительно обращаются в соответствующие органы, какие-либо незаконные манипуляции с продукцией становятся рискованным делом, что сокращает их до единичных случаев. "До настоящего времени продукция некоторых компаний является добычей злоумышленников по причине отсутствия маркировки или пассивного ее использования", - добавил он.

Пилотный проект по внедрению системы маркировки фармацевтической продукции стартовал с января 2017 года. С 1 ноября 2018 года информационная система эксперимента перейдет от Федеральной налоговой службы к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Срок проведения пилота при этом был продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2019 года.

В рамках пилота используется двухмерный цифровой код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных. К 2024 году ЦРПТ создаст в России единую национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров.