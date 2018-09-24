Аэропорт Домодедово поддержал отмену досмотра трансферного багажа

МОСКВА, 24 сентября, /ТАСС/. Аэропорт Домодедово поддерживает отмену досмотра багажа пассажиров транзитных рейсов. Такое решение позволит сократить время стыковки самолетов и увеличит скорость обработки трансферного груза, говорится в сообщении аэропорта.

"Для дальнейшего развития этого типа перевозок приоритетно сокращение времени обработки трансферного багажа и грузов. Предлагаемое к обсуждению решение позволит сократить время стыковки пассажирских рейсов и увеличить скорость обработки трансферного груза в российских аэропортах", - отмечается в сообщении.

При этом будет обеспечен требуемый уровень безопасности, так как при наличии подобных соглашений багаж не будет подвергаться обязательному предполетному досмотру в промежуточном аэропорту, если он во время наземного обслуживания находится под контролем сотрудников служб авиационной безопасности и доступ к нему исключается, подчеркивают в Домодедово.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минтранс и департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ рассматривают возможность отмены повторного досмотра пассажиров транзитных рейсов и их багажа в российских аэропортах. Для этого понадобится заключить с государствами - членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) соглашения о взаимном признании норм авиабезопасности.