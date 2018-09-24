ЦБ рассказал, для кого снизится стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Водители, которые безаварийно водят машину в течение двух-трех лет, могут получить снижение стоимости полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора на 20% вниз и вверх. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации.

"Мы действительно обещали провести дополнительные актуарные расчеты по оценке стоимости полисов ОСАГО. И наши предварительные оценки показывают, что средняя стоимость полиса должна приблизительно остаться на том же уровне, на котором она есть сегодня. И мы уверены, что есть сегодня потенциал для того, чтобы те водители, которые безаварийно водят машину, предположим, в течение двух-трех лет, они бы получили даже какое-то снижение дополнительное полисов, по сравнению с тем, что есть сегодня", - сказал он. У ряда молодых и "аварийных" водителей цена полиса вырастет, признавали ранее ЦБ и Российский союз автостраховщиков.

Сейчас система тарификации в ОСАГО такова, что ряд водителей недоплачивает за полис ОСАГО, а ряд - переплачивают, отметил Чистюхин. ЦБ и Минфин заявляют, что цель ценовой реформы ОСАГО - индивидуальный тариф для каждого водителя.

"Город Пермь, возраст 50 лет, стаж 15 лет у водителя. На сегодняшний день он переплачивает примерно 67% от той системы тарификации. Если бы был индивидуальный тариф, он бы платил меньше. Город Ростов-на-Дону, возраст 41 год, стаж 6 лет. Этот водитель недоплачивает приблизительно вдвое", - привел примеры Чистюхин.

О реформе

Реформу тарификации ОСАГО планируется провести в несколько этапов - первым должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% в вверх. Это может произойти не раньше ноября.

Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия.