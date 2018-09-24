{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ рассказал, для кого снизится стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридора

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин отметил, что пока система тарификации такова, что некоторые водители недоплачивают, а некоторые переплачивают за полис

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Водители, которые безаварийно водят машину в течение двух-трех лет, могут получить снижение стоимости полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора на 20% вниз и вверх. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации.

На эту тему
Как изменятся тарифы ОСАГО для опытных и молодых водителей

"Мы действительно обещали провести дополнительные актуарные расчеты по оценке стоимости полисов ОСАГО. И наши предварительные оценки показывают, что средняя стоимость полиса должна приблизительно остаться на том же уровне, на котором она есть сегодня. И мы уверены, что есть сегодня потенциал для того, чтобы те водители, которые безаварийно водят машину, предположим, в течение двух-трех лет, они бы получили даже какое-то снижение дополнительное полисов, по сравнению с тем, что есть сегодня", - сказал он. У ряда молодых и "аварийных" водителей цена полиса вырастет, признавали ранее ЦБ и Российский союз автостраховщиков.

Сейчас система тарификации в ОСАГО такова, что ряд водителей недоплачивает за полис ОСАГО, а ряд - переплачивают, отметил Чистюхин. ЦБ и Минфин заявляют, что цель ценовой реформы ОСАГО - индивидуальный тариф для каждого водителя.

"Город Пермь, возраст 50 лет, стаж 15 лет у водителя. На сегодняшний день он переплачивает примерно 67% от той системы тарификации. Если бы был индивидуальный тариф, он бы платил меньше. Город Ростов-на-Дону, возраст 41 год, стаж 6 лет. Этот водитель недоплачивает приблизительно вдвое", - привел примеры Чистюхин.

О реформе

Реформу тарификации ОСАГО планируется провести в несколько этапов - первым должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% в вверх. Это может произойти не раньше ноября.

Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия.

Теги
Россия
Международные рейсы из аэропорта Анапы возобновятся после пятилетнего перерыва
Международный аэропорт Анапа по итогам 2017 года занял третье месте по пассажиропотоку среди четырех аэропортов Кубани, обслужив 1,36 млн человек
Читать полностью