Казанский вертолетный завод в 2018 году представит первые экспортные варианты "Ансата"

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Казанский вертолетный завод (КВЗ) планирует в этом году изготовить первые экспортные варианты вертолета "Ансат". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КВЗ.

"В "Ансате" заложен огромный потенциал, и варианты применения машины весьма обширны. Сегодня утвержден план работ по глубокой модернизации вертолета до 2020 года. Стоит отметить, что в этом году ожидается изготовление первых "Ансатов" в экспортном варианте", - цитирует пресс-служба управляющего директора ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Выпускается в транспортном, пассажирском, санитарном, универсальном, учебно-тренировочном исполнениях, в VIP-варианте. Летом этого года по результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем "Ансата". Кроме того, вертолет сертифицирован для использования в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России) производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно- транспортный и множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО "КВЗ" обладает сертификатом разработчика вертолетной техники.