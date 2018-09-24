Переговоры по газу ЕС - РФ - Украина на экспертном уровне пройдут 26 сентября в Брюсселе

"Да, я могу подтвердить, что переговоры пройдут в среду, 26 сентября", - сказал он.

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС - РФ - Украина пройдут на высоком экспертном уровне 26 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК).

По словам представителя ЕК, ожидается, что вторая сессия экспертных переговоров состоится в том же составе, что и 12-13 сентября.

Первый раунд трехсторонних технических консультаций по транспортировке российского газа через Украину прошел в Брюсселе 12-13 сентября. Стороны обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский по итогам консультаций в Брюсселе, на следующих переговорах Еврокомиссия, Eurogas (объединяет компании и международные организации, связанные с оптовым и розничным распределением газа в Европе) и европейские энергетические компании представят свои презентации по прогнозу спроса на газ в ЕС.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.