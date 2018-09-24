Срок строительства Судебного квартала в Петербурге продлили из-за увеличения объемов работ

ТАСС, 24 сентября. Сроки первого этапа строительства Судебного квартала в Санкт-Петербурге изменены из-за увеличения объема работ, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Изменение сроков первого этапа работ по строительству комплекса зданий Судебного квартала в Санкт-Петербурге, а также перераспределение финансирования производится в соответствии с решениями правительства РФ (строительство объекта регламентируется ФЗ № 44 и ПП № 1186), в том числе из-за выявления дополнительного объема работ, которое привело к необходимости корректировки проектной документации", - отметила Крылова.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что "Управление делами президента (УДП) признало факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда (ВС) и Дворцом танцев Бориса Эйфмана". "Ведомство за два года не смогло освоить выделенные из бюджета 22 млрд руб. и перекинуло их на 2021 год, когда по планам ВС должен был переехать в Петербург", - утверждает издание.

В беседе с ТАСС Крылова подчеркнула, что "перераспределение финансирования и увеличение сроков первого этапа строительства вызваны рядом объективных причин". "Когда специалисты "вышли" на площадку, были выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектной документации. Выяснилось, например, что объемы работ при разработке котлована значительно увеличиваются", - пояснила она. "Так, с площадки при разработке котлована нужно было вывозить не только грунт, но и большое количество железобетонных изделий, которые не были учтены на геоподоснове данного земельного участка", - привела пример пресс-секретарь.

Крылова также обратила внимание на тот факт, что для вывоза грунта пришлось дополнительно подтверждать классификацию отходов. "Кроме того, на местном уровне была изменена площадка для вывоза грунта, которая оказалась вдвое дальше предоставленной изначально (и определенной в заключении Главгосэкспертизы), а работы тяжелой техники в центре Санкт-Петербурга особенно в летний период в связи с проходящими в городе мероприятиями сильно ограничены", - отметила пресс-секретарь.

Крылова подчеркнула, что Управление делами ведет строительство судебного квартала в строгом соответствии с действующим законодательством и максимально возможными темпами, с учетом специфики площадки. "Специалисты рассчитывают, что разработка котлована под всем комплексом (пять зданий Судебного квартала) закончится до конца 2018 года, а устройство свайного поля - в первом квартале 2019 года, после чего начнется активная фаза строительства", - заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ.