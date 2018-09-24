Ростовские власти привлекут дополнительные средства на газификацию по соглашению с ФАС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области подписали первое соглашение с ФАС России и предприятиями ПАО "Газпром" о долгосрочном регулировании тарифов, которое позволит ежегодно направлять на газификацию региона дополнительно сотни миллионов рублей, сообщил журналистам в понедельник в Ростове-на-Дону руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"В сфере естественных монополий государство регулирует предельные тарифы и расценки, и наш орган устанавливает эти тарифы сегодня для предприятий "Газпрома" <...> [Мы] решили сконструировать таким образом тариф, чтобы у Ростовской области появилось дополнительно <...> несколько сотен миллионов рублей ежегодно на газификацию. Все эти деньги будут израсходованы на то, чтобы газ был подведен к конкретному домовладению, конкретной квартире. За ближайшие несколько лет будет сделано более 40 тыс. таких подключений за счет государства", - сказал Артемьев.

Как пояснили в правительстве Ростовской области, соглашение определяет порядок долгосрочного тарифного регулирования и предусматривает экономию средств газораспределительной организации, которая может быть направлена на газификацию региона.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, подписанное соглашение позволит ежегодно направлять на газификацию региона дополнительно от 400 до 600 млн рублей. "По предварительным расчетам, [это позволит газифицировать] более 42 тыс. домовладений и более 1 тыc. социальных объектов - это школы, больницы, детские сады", - добавил Гуськов.

Глава ФАС отметил, что Ростовская область стала первым в России регионом, с которым заключено подобное соглашение. "Здесь есть утвержденная соответствующая схема газификации, нет разногласий между подразделениями "Газпрома" и администрацией области, люди работают очень профессионально и хорошо. Следующей будет Пермь по нашему плану, потом целый ряд других регионов, но только те регионы, которые готовы, которые имеют официально утвержденные документы, понятные проекты", - пояснил глава ФАС.

По данным правительства Ростовской области, в рамках программы газификации региона с 2006 по 2017 годы было газифицировано более 150 тыс. домовладений и квартир в 220 населенных пунктах.