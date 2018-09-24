Правительство РФ ограничило госзакупки иностранного спортивного оружия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях госзакупок спортивного огнестрельного оружия из иностранных государств. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд оружия спортивного огнестрельного с нарезным стволом, являющихся предметом одного контракта, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей, происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов ЕАЭС)", - говорится в постановлении.

Документом устанавливаются условия, при которых заказчик отклоняет такие заявки. В частности, ограничения распространяются, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупок и (или) документации о закупках, и которые одновременно содержат предложения о поставке спортивного оружия, страной происхождения которого является ЕАЭС, и не содержат предложений о поставке инвентаря одного и того же производителя.

Отмечается, что ограничения не действуют, если закупка была размещена до вступления в силу постановления, при осуществлении закупок для обеспечения нужд спорта высших достижений, закупок запасных частей и деталей к уже используемому оружию иностранного производства.