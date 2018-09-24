Роскомнадзор: операторы связи ограничили доступ к 3 тыс. сайтов из-за пиратского контента

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Операторы связи в России за восемь месяцев 2018 года ограничили доступ к 3 тыс. сайтов, владельцы которых не удалили пиратский контент. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роскомнадзора.
"В 90% случаев владельцы сайтов самостоятельно ограничивали доступ к нелегальному контенту, не дожидаясь блокировки. Доступ к 3 тыс. сайтов, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки, был ограничен операторами связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за восемь месяцев 2018 года в Роскомнадзор поступило 1219 определений Мосгорсуда о защите авторских прав в интернете и 3531 заявление правообладателей о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении более 40 тыс. сайтов и (или) страниц сайтов. Среди них 924 определения касались фильмов и 119 - телепрограмм.
"Роскомнадзором, в частности, принимались меры защиты авторских прав на отечественные и зарубежные премьеры фильмов "Реинкарнация", "Мир будущего", "Рубеж", "Лед", "Гоголь. Вий", "Тренер", "Движение вверх", "Скиф", "Селфи", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Собибор" и "Такси 5", сериалов "Мост", "Спарта", "Новый человек", "Рассказ служанки", - отмечается в сообщении.
Также меры защиты были приняты в отношении трансляций телеканалов "ТВ-3", "ТНТ", "СТС", "Дождь", "Пятница", "Рен-ТВ", "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч. Планета", "НТВ Плюс" "Спорт Плюс", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2" и "КХЛ".
Кроме того, в течение 2018 года на основании 272 определений Мосгорсуда Роскомнадзором прекращены меры реагирования в отношении более 3,5 тыс. ресурсов из ранее блокируемых.