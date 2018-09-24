Минпромторг поддержит промышленные кластеры с участием ставропольских предприятий

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Оба заявленных промышленных кластера с участием ставропольских предприятий вошли в пятерку лучших на конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и получат господдержку. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.
"Проекты "Национального аэрозольного кластера" и "Кластера электронных приборов, материалов и компонентов" вошли в пятерку лучших по итогам конкурсного отбора, заняв второе и четвертое места по количеству баллов. Предполагается, что оба будут поддержаны из бюджета Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Хоценко.
Как сообщалось, Национальный аэрозольный кластер развивают на территории регионального индустриального парка "Невинномысск" в Ставропольском крае, там будут производить комплектующие для парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии, ныне импортируемые из-за рубежа. Сфера деятельности кластера электронных приборов, материалов и компонентов связана с производством конкурентоспособной продукции в сфере электронной промышленности и электротехнического приборостроения. Общий объем инвестиций в экономику края со стороны участников кластеров составит порядка 6 млрд рублей.
Министр напомнил, что в мае-июне Ассоциация кластеров и технопарков России и Минпромторг РФ при поддержке края провели в Ставрополе и Невинномысске всероссийское совещание на тему кластерного развития. Там были представлены более 20 совместных проектов, в общей сложности в деловых миссиях Ассоциации приняли участие руководители предприятий и органов власти из более чем 50 регионов. "Успех защиты ставропольских заявок можно связать в том числе с проведенными Всероссийскими деловыми миссиями по промышленным кластерам, где у инициаторов была возможность обменяться опытом и обсудить свои проекты с коллегами и представителями федеральных министерств", - добавил министр.
Всего на конкурсный отбор в Минпромторг подали заявки 24 совместных кластерных проекта на общую сумму около 8 млрд рублей. По результатам рассмотрения конкурсная комиссия отобрала 18 проектов, рейтингованные в соответствии с выставленными баллами. Распределение субсидий будет происходить в соответствии с порядком в итоговом рейтинге в пределах выделенных на господдержку сумм.