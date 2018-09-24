ТАСС и власти провинции Хайнань будут развивать информационное сотрудничество

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Меморандум о стратегическом сотрудничестве СМИ между Народным правительством провинции Хайнань и информационным агентством ТАСС подписан в понедельник в штаб-квартире агентства в Москве, передает корреспондент агентства.
В церемонии подписания документа приняли участие член постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая, заведующая отделом пропаганды провинции Хайнань Сяо Инцзы и заместитель генерального директора ТАСС Елена Руденко. Стороны подтвердили заинтересованность в объединении усилий с целью развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе.
"Мы очень надеемся, что благодаря сотрудничеству с ТАСС мы сможем открыть для россиян остров Хайнань - его культуру, красоту природы, его особенности, - сказала Сяо Инцзы. - Очень приятно, что ТАСС пропагандирует остров Хайнань среди своих подписчиков". Кроме того, она выразила надежду, что в рамках установленного сотрудничества аудитория в Китае также узнает больше о российской культуре и традициях. Россия и Китай, по словам Инцзы, смогут "еще больше сотрудничать и в индустрии туризма, и других отраслях".
Со своей стороны Елена Руденко высказалась за дальнейшее продуктивное сотрудничество сторон. "ТАСС - ведущее информационное агентство не только в России, но и мире, и мне очень приятно, что именно наше агентство будет заниматься информационным продвижением прекрасного Хайнаня", - сказала она.
Согласно положениям документа, ТАСС, в частности, будет оказывать информационную поддержку в продвижении Хайнаньской экспериментальной зоны свободной торговли, основной темой которой станет "Очаровательный Хайнань - остров открытости". Кроме того, будут организованы тематические круглые столы, пресс-туры, взаимный обмен кадрам для обучения.
Островная провинция Хайнань расположена на юге Китая и является курортом. По итогам 2017 года число туристов из России на острове Хайнань выросло в 3,5 раза - до 284 тыс. человек, что делает РФ главным источником иностранного турпотока. С 2018 года для граждан России на острове действует безвизовый режим.