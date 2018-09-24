Роскомнадзор за три года заблокировал и очистил от пиратского видео более 17 тыс. сайтов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. За три года в Мосгорсуд были направлены иски для блокировки и удаления пиратского контента с более чем 17 тыс. сайтов.

"В общей сложности информация [направленная в Московский городской суд] касалась больше 17 тыс. сайтов-пиратов", - заявил Жаров, докладывая об итогах работы по этому направлению за три года. По его словам, именно столько времени в стране работает закон о защите прав на интеллектуальную собственность.

Жаров подчеркнул, что больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами. "Больше шести тысяч исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний, которые почему-то подают иски в Московский городской суд", - подчеркнул он.

"Мы, по сути дела, работаем здесь с трех сторон: правообладатель, Московский городской суд, который принимает решение о блокировке или удалении запрещенной информации в интернете, и, наконец, Роскомнадзор", - пояснил руководитель ведомства.

По его словам, еще несколько лет назад российский интернет был "абсолютно пиратской гаванью". "Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было, - рассказал Жаров. - Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тыс. ресурсов таких заблокировано, 11 тыс. удалили такую информацию".

В качестве примера эффективности работы глава Роскомнадзора привел успех российского фильма "Движение вверх", который собрал около 3 млрд рублей. "Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60% больше, чем годом ранее, - около 8 млрд рублей, - добавил он. - Возросла посещаемость кинотеатров: 55 млн человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино".

"В конечном итоге, люди получают качественное кино и за приемлемые деньги", - констатировал Жаров. "Мы намерены эту работу с правообладателями продолжать, - добавил он. - И, в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет".

Блокировка сайтов, распространяющих персональные данные

Жаров также сообщил, что Роскомнадзор за три года выявил более 1,2 тыс. сайтов, распространявших персональные данные граждан РФ. "Мы ситуацию мониторим и за последние три года выявили 1,2 тыс. компаний, чуть больше, которые в интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы данных наших граждан: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены были заблокировать", - сказал руководитель Роскомнадзора.

Всего, по его словам, личную информацию при предоставлении услуг россиянам собирают более 5 млн компаний со всего мира, из них 100 тыс. "получают достаточно значительные объемы персональных данных". "Тема очень чувствительная, мы за ней наблюдаем", - сказал Жаров, отметив, что у Роскомнадзора работает автоматизированная система мониторинга интернета. "Но мне кажется, что блокировка - это не панацея в данном случае", - продолжил глава ведомства, назвав главным проведение информационной кампании среди граждан по теме защиты персональных данных.

"Информированность в данном случае - это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан", - согласился Путин.

Жаров, в частности, назвал важным обращать внимание на то, что написано мелким шрифтом в пользовательских соглашениях, "потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях".

"В этих маленьких буквах зачастую содержится информация, что компания получает ваши данные, предоставляет услугу бесплатно, а потом продает их третьей компании. Вот об этом мы рассказываем детям, рассказываем подросткам, и за три года на наших уроках и на семинарах летом в детских оздоровительных учреждениях и в школах побывало уже больше миллиона ребят", - сказал глава Роскомнадзора. "Мы намерены эту работу продолжать и, базируясь на профилактике, продолжать наше внимательное наблюдение за тем, как работают компании в интернете", - заключил Жаров.