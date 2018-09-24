Власти Татарстана ожидают роста доходов бюджета региона 2018 года на 21,2 млрд рублей

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана скорректировали бюджет республики в 2018 году с ростом доходной части 21,2 млрд рублей до 246,2 млрд рублей. Соответствующий закон приняли в понедельник депутаты регионального парламента.
"Кабинет министров выносит проект закона о внесении изменений в закон Республики Татарстан о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов <...> В целом доходную часть бюджета на 2018 год предлагается уточнить на 21,2 млрд рублей", - сказал на заседании Госсовета республики министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.
Расходы бюджета, согласно изменениям, вырастут на 17,4 млрд рублей. По прогнозам минфина республики, налоговые и неналоговые доходы Татарстана увеличатся на 19,6 млрд рублей, из которых 13,9 млрд рублей составляют налоги на прибыль, что "обусловлено приростом налогов преимущественно от нефтедобывающих компаний". На 1,6 млрд рублей вырастут также безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты из федерального бюджета).
Закон был принят депутатами Госсовета Татарстана. Таким образом доходная часть бюджета республики в 2018 году составляет 246,2 млрд рублей, расходная часть - 261,1 млрд рублей, дефицит бюджета - 14,9 млрд рублей.