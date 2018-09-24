Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года.

"Я подписал документ, это стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. В нем определяются приоритеты отрасли", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. В частности, по его словам, документ содержит нормы, касающиеся лесовосстановления, а также развития высокотехнологичных отраслей в лесной промышленности.

"В документе определяется ряд приоритетов. В первую очередь необходимость беречь леса от пожаров и прочих неблагоприятных факторов, наладить систему их восстановления", - указал глава кабмина. Он напомнил, что на территории России растет более 20% всех лесов мира, но "их вырубка идет весьма и весьма активно, порой вопреки задачам национального проекта в области экологии". Медведев также напомнил о недавно принятом законе, обязывающем предприятия в случае вырубки лесов восстановить лес в объеме, равном объему вырубки. При этом за нарушение этого обязательства предприятию грозит административная ответственность.

По словам премьер-министра, стратегия также закладывает механизмы по созданию современной, высокотехнологичной лесной промышленности. "Нужно ориентироваться на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок и на экспорт поступали мебель, картон, бумага и строительные материалы, лесохимические продукты, а не просто круглый лес, как это часто происходит", - добавил Медведев. Он отметил, что для реализации стратегии понадобится время, "в том числе для привлечения инвестиций". "Но в целом к 2030 году, в соответствии со стратегией, должна возникнуть не одна, а целая группа конкурентоспособных отраслей. В стратегии заложены меры, которые будут способствовать рациональному природопользованию", - резюмировал глава кабмина.

Как сообщает официальный сайт кабмина, стратегия предполагает прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере до 676 млрд рублей, увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт с 0,5% до 1%, а также увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с 91 до 189 млрд рублей.