Медведев утвердил правила предоставления субсидий на послепродажное обслуживание техники

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, определяющий правила предоставления субсидий на формирование системы послепродажного обслуживания техники. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Еще один документ я подписал. Он утверждает правила предоставления субсидий из федерального бюджета на формирование системы послепродажного обслуживания. Средства - это 1,5 млрд рублей - из резервного фонда выделены Минпромторгу РФ. Деньги смогут получать компании, которые производят автомобили, сельскохозяйственную технику, занимаются железнодорожным машиностроением и которые будут реализовывать проекты по созданию послепродажного обслуживания на конкретном целевом рынке", - сказал он.

Субсидии должны, по его словам, обеспечить функционирование или расширение системы послепродажного обслуживания. "Послепродажное обслуживание, скажем откровенно, это не самая сильная наша сторона. Обычно иностранцы такого рода требования предъявляют, и у нас эта проблема есть. Поэтому для покупателей важен вопрос - где будет обслуживаться техника, где она будет ремонтироваться, как выполняются гарантийные обязательства. Такая задача должна быть решена путем появления сервисных центров, их должно быть создано не менее 30. Это поможет нарастить экспорт российской техники", - заметил премьер.

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что субсидия будет предоставляться под обязательство производителя обеспечить достижение конкретного целевого показателя результативности. "Новым является также подход к распределению поддержки между потенциальными получателями. Все заявки, в которых указывается объем субсидии, рассчитываются, исходя из прогнозных затрат на создание и развитие системы послепродажного обслуживания, к определенному сроку. Не позднее 1 ноября на текущий год [заявки] предоставляются в Российский экспортный центр для их проверки на соответствие установленным требованиям", - отметил он. Существует и ответственность за невыполнение обязательств компаний, заметил Козак.

"Субсидия в ближайшее время должна быть распределена. Остался месяц, фактически, для получения заявок и принятие решения по каждой заявке", - заключил вице-премьер.