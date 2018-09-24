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Международные рейсы из аэропорта Анапы возобновятся после пятилетнего перерыва

Международный аэропорт Анапа по итогам 2017 года занял третье месте по пассажиропотоку среди четырех аэропортов Кубани, обслужив 1,36 млн человек

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Регулярные международные авиарейсы возобновят из аэропорта Анапа в Краснодарском крае спустя пять лет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортом.

"Последний раз [международные рейсы из аэропорта Анапы] выполнялись в 2013 году", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте администрации Анапы, с 29 октября будут осуществляться регулярные прямые рейсы из Еревана (Армения) и Ош (Кыргызстан) в Анапу самолетами Airbus. Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять полеты по маршруту Анапа - Ереван - Анапа два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. В Ош самолеты буду летать по понедельникам, обратно - по вторникам.

Международный аэропорт Анапа по итогам 2017 года занял третье месте по пассажиропотоку среди четырех аэропортов Кубани, обслужив 1,36 млн человек, что на 4% меньше, чем в 2016 году.

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