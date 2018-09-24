Международные рейсы из аэропорта Анапы возобновятся после пятилетнего перерыва

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Регулярные международные авиарейсы возобновят из аэропорта Анапа в Краснодарском крае спустя пять лет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортом.
"Последний раз [международные рейсы из аэропорта Анапы] выполнялись в 2013 году", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщается на сайте администрации Анапы, с 29 октября будут осуществляться регулярные прямые рейсы из Еревана (Армения) и Ош (Кыргызстан) в Анапу самолетами Airbus. Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять полеты по маршруту Анапа - Ереван - Анапа два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. В Ош самолеты буду летать по понедельникам, обратно - по вторникам.
Международный аэропорт Анапа по итогам 2017 года занял третье месте по пассажиропотоку среди четырех аэропортов Кубани, обслужив 1,36 млн человек, что на 4% меньше, чем в 2016 году.