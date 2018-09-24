Казахстан может ограничить продукцию из РФ из-за проблем с ветеринарными сертификатами

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Казахстан может ввести ограничительные меры на ввоз продукции из России из-за нерешенных вопросов с ветеринарными сертификатами. Об этом в понедельник сообщили корр. ТАСС в министерстве сельского хозяйства Казахстана.
"Россельхознадзор уведомил министерство, что с 1 июля 2018 года перемещение подконтрольных товаров из РФ в Казахстан осуществляется в сопровождении ветеринарных сертификатов, данные которых вносятся в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Меркурий". Посмотреть данные о выданных ветеринарных сертификатов можно по ссылке: http://mercury.vetrf.ru/pub. При этом для просмотра ветеринарных сертификатов необходимо наличие на сертификате 32-значного кода, выданного через ФГИС "Меркурий", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, сейчас в адрес казахстанских получателей поступают ветеринарные сертификаты, следующие в сопровождении подконтрольных товаров из РФ "на бумажных носителях без указания кодов ветеринарных сопроводительных документов", то есть без возможности проверить их во ФГИС "Меркурий".
"В случае отсутствия возможности просмотра казахстанской стороной ветеринарных сертификатов, выданных на подконтрольные товары, следующие из России в Казахстан, ветеринарная служба Казахстана будет вынуждена ввести ограничительные меры при неисполнении российской стороной вышеуказанных требований", - подчеркнули в Минсельхозе.
Как отметили в ведомстве, для решения вопросов по интеграции информационных систем "ЕАСУ" (Единой автоматизированной системы управления, которую использует Казахстан) и "Меркурий" в Россию направлены специалисты ТОО "Казагромаркетинг", Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана и департамента развития государственных услуг и цифровизации министерства для дальнейших консультаций.