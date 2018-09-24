Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении пенсионный законопроект с учетом поправок

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе с учетом поправок президента и партии "Единая Россия".
"Таблица [поправок к принятию] состоит из двух блоков: первый - блок президентских поправок, мы за него проголосовали; второй блок - это поправки, которые внесли "Единая Россия" и члены Совета Федерации", - сказал глава комитета Ярослав Нилов, подводя итоги голосования членов комитета. С этими поправками законопроект выносится на рассмотрение во втором чтении 26 сентября.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил ряд поправок к данному документу, в частности - сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Поправки ко второму чтению законопроекта можно было направить до 24 сентября.